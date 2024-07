W programie Kubie Wojewódzkiego co tydzień pojawiają się największe gwiazdy show biznesu i najsłynniejsi celebryci. W show kontrowersyjnego dziennikarza nigdy nie brakuje wielkich emocji. Tak tez było w ostatnim odcinku, w którym pojawiła się Omenaa Mensah. Wojewódzki podgrzał atmosferę zadając niewygodne pytania pogodynce o początki jej kariery w telewizji. Zobacz: Wojewódzki zapytał Mensah o pracę w programie erotycznym. Pogodynka nie była zachwycona

W dzisiejszym odcinku również było gorąco. Tym razem w programie wystąpili Natalia Siwiec i Paweł Kukiz. Kuba Wojewódzki w rozmawiał z celebrytką m.in. jej zarobkach. Modelka po raz pierwszy zdradziła również, że jeszcze w tym roku będzie się starać o dziecko.

Dziennikarz przypomniał również udział Natalii w serialu "Kryminalni". Celebrytka przyznała, że do tej pory żałuje, że nie spróbowała dostać się do szkoły aktorskiej. Okazuje się, że największym marzeniem Natalii Siwiec jest granie w filmach.

- Chce grać, to jest moim największym marzeniem. Wiesz co tak na prawdę to moim największym marzeniem jest zagrać u Tarantino- stwierdziła celebrytka.