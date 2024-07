W programie Kuby Wojewódzkiego nie brakuje wielkich emocji. W telewizyjnym show co tydzień pojawiają się największe gwiazdy i najpopularniejsi celebryci. W ostatnim odcinku pojawił się m.in. Janusz Korwin-Mikke. Kandydat na prezydenta wywołał wówczas zamieszanie stwierdzeniem, że nie spotkał inteligentnej kobiety. Zobacz: Korwin-Mikke u Wojewódzkiego znowu szokuje: Osobiście nie spotkałem inteligentnej kobiety

Do najnowszego odcinka programu Kuba Wojewódzki zaprosił Omenę Mensah i Artura Andrusa. To jednak rozmowa z pogodynką sprawiła, że w studiu zrobiło się naprawdę gorąco. Omena i dziennikarz rozmawiali o jej najnowszej książce. Wojewódzki postanowił jednak zmienić temat na nieco bardziej pikantny. Prowadzący nawiązał do poczatków pracy Omeny w telewizji, kiedy występowała w kontrowersyjnym programie "Red Light". Kuba Wojewódzki zapytał pogodynkę czy ta niczego się nie wstydzi.

- Niczego się nie wstydzę, co robiłam w telewizji - odpowiedziała zmieszana Omena. Każdy jakoś zaczynał, ja zaczynałam od tego programu.

Wojewódzki przypomniał widzom, że gwiazda TVN-u prowadziła swoje show nago w wannie.

