"Ślub od pierwszego wejrzenia" znika z anteny! Zastąpi go nowe, zaskakujące show

Stacja TVN w związku z epidemią koronawirusa wprowadza duże zmiany w wiosennej ramówce. Jak podaje serwis wirtualne media.pl z końcem marca z anteny TVN znikną seriale „ Kod genetyczny ”, „Chyłka-kasacja”, „Ukryta prawda” oraz mnóstwo programów rozrywkowych, które dopiero wystartowały z nowymi odcinkami. Co zobaczymy w zamian? Zaskakujące zmiany w ramówce TVN! Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele stacji zrezygnowało z udziału publiczności w programach na żywo, potem pojawiła się decyzja o rezygnacji dalszej emisji nowych odcinków „Tańca z gwiazdami” , „ Dance dance dance ”, „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, „ The Four. Bitwa o sławę”, „Star Voice. Gwiazdy mają głos”. Teraz okazuje się, że stacja TVN rezygnuje z emisji nowych odcinków kilku seriali i programów. Znikną m.in. „Kuchenne rewolucje”, „Co za tydzień”, „Kuba Wojewódzki”, „Superwizjer” oraz „ Milionerzy ”. Z wiosennej ramówki TVN bez zmian zostaną jedynie serial "Motyw” z Małgorzatą Kożuchowską oraz program „Ameryka Express”. Co zobaczymy zamiast nowych odcinków popularnych programów? O 17.00 zobaczymy powtórki „Kuchennych rewolucji”, o 18.00 zostaną wyemitowane dawne odcinki „Ukrytej prawdy”, z kolei o 20.00 zobaczymy „Milionerów”. Od 30 marca na antenę TVN wraca „Ślub od pierwszego wejrzenia”, który zobaczymy w każdy poniedziałek o 21.30. Nowe seriale zastąpią pełnometrażowe filmy. Stacja TVN w okresie epidemii stawia na programy informacyjne. Codziennie po "Faktach" o godz. 19.25 widzowie zobaczą program „Uwaga! Koronawirus” Zobacz także: Oto...