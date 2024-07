Iza Miko i Leszek Stanek znają się od 8 lat. Iza Miko właśnie pokazała zdjęcie, od którego wszystko się zaczęło. Leszek Stanek wziął udział w seksownej sesji zdjęciowej produktów eko Izy Miko, a dokładnie świeczek do ciała.

Reklama

Nie znaliśmy się, a od razu poczułam się komfortowo - napisała na swoim Instagramie Miko pod tym zdjęciem.

Sesja była bardzo seksowna i rozbierana :). Fani piszą przyjaciołom, że świetnie się dobrali i pasują do siebie. Ktoś nawet pyta czemu nie są razem? W show widać jak dużym zaufaniem i uczuciem się darzą. Czy Iza Miko i Leszek Stanek to ulubiona dla was Para w Azja Express?

Zobacz także

Zobacz także: "Azja Express" i problem uczestników... z bielizną: "Ja dziś nie mam majtek..." WIDEO

Iza Miko i Leszek Stanek są sobie bardzo bliscy.

Reklama

Iza Miko i Leszek Stanek mają sporo zabawnych dialożków w "Azja Express" :).