Dorota z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła zdjęciami, na których pozuje sama. Czyżby Dorota wybrała się na zimowy wyjazd bez Waldemara? Internauci są naprawdę zaniepokojeni kolejnymi relacjami, na których nie widać Waldemara. Od jakiegoś czasu nie ma też wspólnych zdjęć i Q&A.

Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z wyjazdu w góry, a fani pytają o Waldemara

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" to najbardziej nieoczekiwana i zaskakująca para 10. edycji. Do niedawna chętnie pozowali razem, a w mediach społecznościowych nie brakowało ich wspólnych zdjęć. Teraz to się zmieniło, a ostatnio Dorota zdradziła, że wybiera się w podróż. Jak się szybko okazało, uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej wyjechała w góry razem ze swoim synem. Jest z nimi Waldemar? To pytanie najczęściej pojawia się w komentarzach:

Jesteście razem?

Z Waldim jeszcze, czy już po?

Dorota, która od czasu udziału w programie "Rolnik szuka żony" jest nazywana sobowtórką Katarzyny Bujakiewicz, również tym razem zachwyciła internautów promiennym uśmiechem, a w komentarzach posypały się komplementy. Na jeden z nich Dorota zareagowała:

Bardzo mi się podobasz napisał jeden z internautów.

Nie tylko Tobie odpowiedziała wprost Dorota z 'Rolnika'

Wygląda na to, że partnerka Waldemara może liczyć na ogromne zainteresowanie ze strony mężczyzn. O tym samym mówiła też Agnieszka i Artur, którzy nie ukrywali, że są zasypywani wiadomościami i propozycjami spotkań. Sądzicie, że Dorota nadal jest z Waldemarem?

