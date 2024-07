Co wydarzy się w ósmym odcinku "Azja Express"? Mamy dla Was kolejny zwiastun, w którym uczestnicy show - Iza Miko oraz Leszek Stanek - przyznają się do problemów z... czystą bielizną! Jak wybrnęli z tego problemu? Na jeden dzień swojej podróży po Azji nie założyli majtek:

Fryzjer nie wchodził w grę, tak samo wymiana gaci - mówi Leszek. Ja nie mam majtek dziś! - uśmiecha się Iza.

A jaki problem ma Pascal Brodnicki? Zobaczcie wideo!

Iza Miko i Leszek Stanek w Azja Express!