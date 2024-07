Pamiętacie dość erotyczny taniec Michała Szpaka dla siostry, Marleny? :) Wideo robiło furorę w sieci kilka lat temu! Teraz artysta powtórzył swój występ, ale... dla Przemka Kossakowskiego i w nieco innych okolicznościach, bo w sklepie z ubraniami. Musicie to zobaczyć!

Michał Szpak tańczy dla Przemka Kossakowskiego

Michał Szpak ma wielki dystans do siebie i poczucie humoru. Popularny wokalista pojawi się w programie "Kossakowski. Być jak..." już 30 grudnia w TTV. Gwiazdor wykona swój słynny taniec dla prowadzącego, czym wywoła uśmiech na jego twarzy. Ale to nie wszystko.

Przemek Kossakowski będzie musiał odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania dotyczące bohatera tego odcinka. Co jest dla niego najważniejsze? W co wierzy? Jaka więź łączy go ze zmarłą matką? I wreszcie: jaki jest naprawdę? Padną naprawdę odważne i niewygodne pytania.

Odcinek z Michałem Szpakiem zobaczycie 30 grudnia o 22:45 w TTV. Zapowiada się gorący program!

Michał Szpak w programie Przemka Kossakowskiego.

Jaki tak naprawdę jest Michał Szpak?