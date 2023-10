Taki mąż to prawdziwy skarb! Ania Bardowska podczas relacji na InstaStories pokazała, co zrobił dla niej Grzesiek Bardowski. Okazuje się, że po powrocie do domu na żonę rolnika czekała miła i romantyczna niespodzianka. Tylko spójrzcie, co zrobił jeden z najpopularniejszych uczestników programu Telewizyjnej Jedynki.

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała, co zrobił dla niej mąż

Ania i Grzesiek Bardowscy już od ponad siedmiu lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para poznała się w drugiej edycji "Rolnik szuka żony", a dokładnie 16 kwietnia 2016 roku odbył się ich ślub. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, a fani cały czas mocno im kibicują. Ania i Grzesiek chętnie pokazują na Instagramie, jak wygląda ich życie po programie. Ostatnio Ania Bardowska pokazała dom po kolejnym remoncie, a teraz pochwaliła się romantyczną niespodzianką od męża.

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała, co znalazła w domu po powrocie z zakupów.

To mnie mąż zaskoczył ????. Piękny bukiet prosto z pola- napisała szczęśliwa Ania.

Instagram @ania.bardowska

Jak widać, Grzesiek Bardowski to prawdziwy romantyk, a jego żona Ania to prawdziwa szczęściara. Przypominamy, że kilka miesięcy temu zakochani świętowali siódmą rocznicę ślubu. Ania i Grzesiek Bardowscy uczcili rocznicę w wyjątkowym dla nich miejscu.

Miłość w związku Ani i Grześka Bardowskich kwitnie w najlepsze!

Instagram @ania.bardowska

screen youtube.com Ania Bardowska