Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" stanęli na ślubnym kobiercu po 3 latach od pierwszego spotkania. Postanowili wyprawić swoje wesele w miejscu, w którym po raz pierwszy się zobaczyli. W dniu ślubu wszystkie oczy gości były skierowane na pannę młodą, która zachwyciła w zjawiskowej sukni.

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" już po ślubie. Zobacz zjawiskową suknię panny młodej

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" poznali się na planie programu dokładnie trzy lata temu i choć rolnik poznał wiele innych kandydatek, które ruszyły w wyścig o jego serce, to i tak od samego początku to właśnie Marta skradła jego serce. Przypomnijmy, że zakochani zdecydowali się najpierw na ślub cywilny, a dzisiaj Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub kościelny. Trzeba przyznać, że oboje prezentowali się fenomenalnie, ale to panna młoda skradła show swoją suknią ślubną.

Panna młoda postawiła na długą suknię z lekko rozkloszowanym dołem, która została ozdobiona haftowanymi kwiatami na całej długości. Suknia była na krótki rękaw z bardzo delikatnym dekoltem, góra lekko prześwitywała, ale wciąż zachowywała subtelność i klasę. Marta z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się też upiąć włosy w kucyk i delikatnie je pofalować - wokół jej twarzy wychodziło kilka kosmyków, które dodawały jej dziewczęcości.

Marta z "Rolnik szuka żony" zakupiła suknię ślubną na aukcji charytatywnej - stwierdziła wówczas, że jest ona idealna dla niej, a do tego udało jej się spełnić dobry uczynek. Panna Młoda w dniu swojego ślubu nie miała welonu ani wianka na głowie, ale zdecydowała się na kolorowy bukiet z białych i różowych róż. Na koniec nic innego nam nie pozostało, jak życzyć młodej parze wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.