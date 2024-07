Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" pochwaliła się swoim szczęściem! Była uczestniczka randkowego show podczas relacji na InstaStories opublikowała wzruszające zdjęcia ze swoim dzieckiem. Marietta w miniony weekend po raz pierwszy została mamą, a teraz pokazała wyjątkowe kadry z maleństwem.

Marietta z "Hotelu Paradise" pochwaliła się dzieckiem

Baby boom w polskim show-biznesie wciąż trwa! W ostatnim czasie radosne wieści przekazały m.in. Zofia Zborowska, Sandra Kubicka czy zwyciężczyni ostatniej edycji "Farmy", a teraz do grona szczęśliwych mam dołączyła kolejna celebrytka. W minioną sobotę Marietta z "Hotelu Paradise" ogłosiła, że "jedzie rodzić syna", a teraz okazuje się, że maleństwo jest już na świecie! Marietta Witkowska pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała pierwsze kadry z dzieckiem. To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Moje pierwsze zdjęcie z Synem napisała dumna mama.

Instagram @marietta_witkowska

Marietta w czasie ciąży chętnie pokazywała swoim fanom, jak rośnie jej ciążowy brzuszek i jak szykuje się do roli mamy. Teraz, po narodzinach maleństwa, dumna mama pochwaliła się swoim szczęściem i opublikowała piękne i wzruszające kadry ze szpitala. Zdjęcia z synkiem rozczulają!

Moje serduszko malutkie. Uczymy się siebie i cieszymy się sobą napisała Marietta.

Maż Marietty z "Hotelu Paradise" już kilka miesięcy temu zdradził, jakie imię wybrali dla synka, a teraz malutki Mikołaj jest już na świecie! Tylko spójrzcie na tego słodziaka.

Instagram @marietta_witkowska

Szczęśliwym rodzicom serdecznie gratulujemy. Synek Marietty i jej ukochanego jest uroczy! Już czekamy na kolejne zdjęcia całej rodzinki.

