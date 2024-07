Przed nami jedenasty odcinek "Rolnik szuka żony 2". Rolnicy zabiorą wybranki, a rolniczka Ania wybranka na wyjątkowe wyjazdowe randki tylko we dwoje. Z dala od rodzinnych domów, rodziny, dzieci, przyjaciół - to będzie czas sam na sam. Po 10. odcinku, w którym to rolnicy odwiedzali domy rodzinne swoich partnerów, czas aby uczestnicy zmienili otoczenie.

A co będzie się działo na wyjazdowych randkach? Rafał i Justyna wybiorą się do wesołego miasteczka. Anię i Mariusza czeka ostra jazda dżipem :). Robert i Agnieszka spędzą randkę na zamku. Za to Grzegorz i Ania odwiedzą SPA... A na romantyczną kolację we francuskim stylu Eugeniusz zabierze Liliannę.

Zobacz zwiastun 11. odcinka programu "Rolnik szuka żony 2".

Zaciekawieni? My bardzo! Z tej zapowiedzi programu widać jak bardzo Mariusz jest zakochany w Ani, już wyznał jej miłość. Czy się oświadczy? A co z resztą par, jak rozwiną się ich randki? Dowiemy się w niedzielę 21 listopada o 21.25!

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony 2. na randce:

Rafał i Justyna z Rolnik szuka żony 2. na randce:

Poczucie rytmu ma. Poczucie humoru też! :)

Eugeniusz i Lilianna z Rolnik szuka żony 2. na randce:

Drugiej takiej jak Lilianna nie ma :)

Ania i Mariusz z Rolnik szuka żony 2. na randce:

Trzymacie kciuki za Anię?

Robert i Agnieszka z Rolnik szuka żony 2. na randce:

Robert to swój chłopak! :)

