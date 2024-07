Za nami 10. odcinek najgorętszego show TVP 1 - "Rolnik szuka żony". W zeszłym tygodniu rolnicy wybrali swoich partnerów, teraz zaś poznali rodziny swoich wybranków. Czy podbili serca rodzin i - co najważniejsze - zdobyli sympatię rodziców? Przeczytajcie naszą relację!

Mariusz zaprosił Anię na gustowne przyjęcie z rodzicami i najbliższymi. Wszyscy byli pod wrażeniem rolniczki, która skradła serce Mariusza:

Zrobiła na mnie pozytywne wrażenie, jest to kobieta z krwi i kości, jest temperamentna - oceniła mama.

Mariusz cieszy się, że rodzina przyjęła Anię bardzo ciepło:

Ania ma nadzieję, że rodzina ją zaakceptowała.

Lilianna przygotowała dla Eugeniusza... sernik!

Czas na Roberta i Agnieszkę! Czy rolnik spodoba się rodzinie Agnieszki? Mężczyzna zdobył sympatię rodziny Agnieszki kwiatami dla każdej z pań!

