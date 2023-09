Małgosia i Paweł z " Rolnik szuka żony " spełniają swoje marzenia. Właśnie podzielili się z fanami radosną wiadomością, którą ukrywali przed ostatnich kilka miesięcy: Będzie to wstęp do niekończącej się historii - napisała Małgorzata na swoim Instagramie. Co miała na myśli? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz pokazała się w krótkich szortach. Ależ ona ma figurę! Małgosia i Paweł Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wydają e-booka Małgosia i Paweł poznali się na planie "Rolnik szuka żony" i od tamtej pory tworzą szczęśliwe małżeństwo. Małgorzata Borysewicz już w trakcie emisji programu ze swoim udziałem wiedziała, że Paweł to ten jedyny. Niedługo po zakończeniu show, zdecydowali się na małżeństwo. Dziś są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci, Rysia oraz niespełna rocznej Bianki. O tym, że Małgosia spodziewa się córki poinformowała w maju zeszłego roku, a niedawno wspominała i publikowała zdjęcia z okresu ostatniej ciąży. W życiu Małgosi i Pawła Borysewiczów z "Rolnik szuka żony" wiele się dzieje, Na co dzień idealnie łączą życie zawodowe na gospodarstwie oraz życie rodzinne. Rolnicy właśnie poinformowali swoich fanów, że udało im się spełnić swoje kolejne marzenie. Niedługo na rynku pojawi się ich pierwszy e-book, z którego będzie można sporo się o nich dowiedzieć: Kochani, jest nam bardzo miło poinformować Was, że premiera naszego e-booka będzie miała miejsce 24 maja, czyli za kilka dni😊Bardzo się cieszymy, bo pracowaliśmy nad nim całą wiosnę. Będzie dostępny na platformie @fansi.pl . Razem z @paulo_borysewicz przybliżymy Was do naszego świata. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba i że będzie to wstęp do niekończącej się historii....