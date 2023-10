Nicole Sochacki-Wójcicka, znana w sieci jako Mama Ginekolog i jej mąż, Jakub Wójcicki, pobrali się w 2013 roku. Teraz, z okazji 10. rocznicy ślubu postanowili wyprawić przyjęcie, które nawiązywało do tradycyjnego wesela. Nie zabrakło białej sukni, pierwszego tańca czy weselnego tortu. Zobaczcie zdjęcia!

Mama Ginekolog i jej mąż zorganizowali weselne przyjęcie po 10 latach

Nadchodzące lato to z pewnością sezon ślubny i weselny: niedługo sakramentalne "tak" powiedzą między innymi uczestniczki popularnych show - Adrianna z "Rolnik szuka żony" czy Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już wkrótce staną przed ołtarzem.

Tymczasem Nicole Sochacki-Wójcicka, znana w sieci jako Mama Ginekolog i jej mąż. Jakub Wójcicki, zorganizowali huczne przyjęcie, które nawiązywało do ich wesela sprzed 10 lat. Na imprezie nie zabrakło pierwszego tańca, weselnego tortu, a lekarka miała na sobie tę samą suknię ślubną, w której powiedziała "tak" 10 lat temu - w przerobionej wersji.

Instagram @mamaginekolog

Przygotowania do "drugiego wesela" Mamy Ginekolog trwały już od jakiegoś czasu, a influencerka relacjonowała je na InstaStories. Zdradziła między innymi, że para uczestniczyła w lekcjach przygotowujących do pierwszego tańca, a impreza odbędzie się w jednej z hal produkcyjnych ich wspólnej firmy, Roger Publishing. Co ciekawe, motywem przewodnim przyjęcia był... cyrk.

- Nasze życie to cyrk - wyjaśniła żartobliwie motyw przyjęcia Nicole Sochacki-Wójcicka.

Trzeba przyznać, że całe przyjęcie było zaplanowane w każdym calu. Oprawą muzyczną przygotowała między innymi przyjaciółka Nicole Sochacki-Wójcickiej, a weselny tort był projektem jednej z zaprzyjaźnionych, lokalnych cukierni. Wygląda na to, że "państwo młodzi" po 10 latach od ślubu urządzili wesele z prawdziwego zdarzenia, które zachwyciło internautów!

- Pomysł z cyrkiem WYBITNY!!! No nie widziałam takiej oprawy na całym Instagramie, a to naprawdę coś ????????????

- Gratulacje! Dużo miłości w tym cyrku! ????????

- Przepiękne przyjęcie ❤️

- Jak cyrk to przynajmniej jest wesoło! ????

Instagram @emilievivre

Ślub Nicole Sochacki-Wójcickiej i Jakuba Wójcickiego odbył się w 2013 roku, a sama lekarka nie ukrywała, że to ona była inicjatorką sakramentalnego "tak".

- Po sprzeczce z moim nie-narzeczonym i bez pierścionka na palcu, wpłaciłam zaliczkę za zespół na moje wesele — termin 8 czerwca 2013 roku - pisała Nicole Sochacki-Wójcicka w jednej ze swoich książek.

Jak widać, zarówno ceremonia z 2013 roku, jak i ta po 10 latach był niezwykle udane. Dołączamy się do gratulacji dla szczęśliwych małżonków!

Instagram @mamaginekolog