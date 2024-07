Macdemian Girl pojawi się we wtorek u Kuby Wojewódzkiego! My postanowiliśmy zapytać blogerkę, czy miała obawy w związku z wizytą na planie show "Króla TVN". Okazuje się, że kontrowersyjny dziennikarz potraktował ją zupełnie tak, jak tego oczekiwała.

Reklama

Macademian Girl u Kuby Wojewódzkiego

Kuba już wcześniej zapraszał Tamarę do programu. Gwiazda nie była jednak na to gotowa. Teraz jest pewna, że to co robi, ma sens, dlatego też zgodziła się na udział w show:

Czy miałam jakieś oczekiwania, obawy? W takich sytuacjach zawsze odczuwa się trochę stresu, ale jestem pewna tego, co robię. Poszłam tam z myślą, żeby podejść do rozmowy z dowcipem i na luzie. Oglądam program Kuby i wiem, że jeżeli gość jest pewny tego co mówi, rozmowa jest ciekawa. Brał mnie pod włos, ale nie dałam się! Kuba zapraszał mnie już wcześniej, ale czułam że to jeszcze nie pora. Teraz jestem już na tym etapie, że uznałam, że to dobry moment. Obecnie moja strona to już portal dla kobiet, gdzie przedstawiam różne sposoby na modę. Pokazuje czytelniczkom, że modę i własny styl należy dostosować do osobowości, trybu życia, wieku i sylwetki.

Zobacz: Macademian Girl o szokujących komentarzach po śmierci blogerki Maddinki: "To powinno być ścigane!"

Macademian Girl miała obawy, że rozmowa z Kubą będzie o niczym. Nie chciała wyjść na typową szafiarkę, którą interesują tylko ciuchy. Wojewódzki docenia jednak pracę blogerki, dlatego też rozmowa nie miała takiego wydźwięku:

Zobacz także

Mój blog to znacznie więcej, a ja staram się pomagać kobietom zrozumieć swoją kobiecość i odnaleźć pewność siebie. Kuba zapewnił, że tak nie będzie i rzeczywiście - nie było. Zna mojego bloga, docenia moją pracę. Powiedział, że mam starą duszę i szanuje nie tylko moją przedsiębiorczość, ale i dojrzałość! Wierzę, że dla widzów to będzie interesująca rozmowa.

Odcinek z Macademian we wtorek o 22:30.

Zobacz także: Oto prawdziwe zarobki najpopularniejszych szafiarek w Polsce. Znani blogerzy ujawnili prawdę

Macademian Girl u Kuby Wojewódzkiego

Aaaa! TO JUŻ DZIŚ

Posted by MACADEMIAN GIRL on 24 listopada 2015

Reklama

Jak wypadnie Macademian Girl?