Łukasz Jakóbik o Azji Express 2

Łukasz Jakóbiak zdradził co nieco na temat drugiej edycji programu "Azja Express". Twórca "20m2 Łukasza" został zaproszony do udziału w show TVN przez swoją przyjaciółkę, projektantkę Joannę Przetakiewicz. Przed wylotem programowa para pokazywała na Instagramie przygotowania do ekstremalnego rajdu po Indiach. Pierwsze odcinki "Azji Express 2" zobaczymy na antenie TVN dopiero jesienią, jednak już teraz wiemy, że Łukasz Jakóbiak i Joanna Przetakiewicz spędzili w Indiach aż miesiąc. Czy to oznacza, że doszli do finału, a może nawet wygrali program? Na razie nie poznamy odpowiedzi na te pytania. Jednak Łukasz Jakóbiak uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, czy w programie schudł czy przytył. Jak myślicie?

