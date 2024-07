Fani hitowego show "Love Island" od dłuższego czasu zastanawiali się, co się dzieje z ulubieńcami z szóstej edycji - Wiktorią i Sebastianem. Teraz uczestnik show zorganizował na swoim profilu sesje pytań i odpowiedzi. W czasie Q&A bardzo zaskoczył fanów swoim wyznaniem! Czy przed zakochanymi nowa życiowa rola? Wiele na to wskazuje!

Reklama

"Love Island": Wiktoria i Sebastian spodziewają się dziecka?

Tej dwójce nikt nie dawał szans na prawdziwą miłość. Szczególnie że w szóstej edycji miłosnego show Wiktoria i Sebastian mieli wiele zawirowań i niespodziewanych zwrotów akcji. Ten duet jednak wspólnymi siłami doszedł do finału i szybko udowodnił, że to, co ich połączyło na antenie, było prawdziwe. Od tamtego momentu para z chęcią dzieli się swoją codziennością, która jest naprawdę barwna - w końcu jakiś czas temu zakochani zamieszkali w Tajlandii, gdzie nie tylko wypoczywali, ale także pracowali nad własną marką. Od ich powrotu jednak na próżno było szukać wspólnych relacji. Internauci więc zastanawiali się, co ze związkiem Wiktorii i Sebastiana z "Love Island 6". Teraz uczestnik rozwiał wszelkie wątpliwości.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 7": Adam i Marta w ogniu krytyki za intymne zdjęcia: "Powinny zostać w prywatnym albumie"

We wtorkowe popołudnie Sebastian z "Love Island" zorganizował na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyślić, większość pytań dotyczyła jego relacji z Wiktorią. Wówczas jeden z internautów zapytał o plany na wspólną przyszłość:

- Jakieś większe plany z Wiką? - padło pytanie.

Wówczas Sebastian zaskoczył odpowiedzią:

Zobacz także

- Baby mama - wyznał.

Instagram @sebastianokalinowski

Zobacz także: Karolina Gilon przeszła metamorfozę. Prowadząca "Love Island" nie jest już blondynką

Jak więc widać, o tę dwójkę widzowie nie muszą się martwić. Swoją odpowiedzią uczestnik potwierdził, że ma poważne zamiary wobec swojej ukochanej. Ponadto widzowie dopytywali także, czy zakochani znowu chcą wspólnie wyruszyć w świat. Póki co jednak Sebastian i Wiktoria zostają w Polsce. Zakochani na co dzień żyją w Sopocie i jak widać, świetnie się dogadują.

Mat. prasowe Polsat

Reklama

Czy już niedługo ich rodzinka się powiększy? Wiele na to wskazuje!