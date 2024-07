Choć mało kto wierzył w ich uczucie, wciąż są razem, a ich związek ma się coraz lepiej. Mowa oczywiście o Adamie i Marcie, finalistach siódmej edycji "Love Island", którzy jakiś czas temu ze sobą zamieszkali. Para publikuje coraz więcej zdjęć i filmików na swoim Instagramie, nie wszystkie jednak podobają się internautom. Ostatnia seria fotek wywołała wręcz burzę:

Zobaczcie!

Jako para Adam i Marta w "Love Island 7" wzbudzali największe emocje wśród widzów - większość z nich po prostu nie wierzyła w ich relację oraz szczerość, twierdząc, że po prostu chcą dojść jak najdalej jako para. Kilka tygodni po zakończeniu show TV 4 okazuje się, że ich związek ma się doskonale, co więcej, od niedawna Marta i Adam z "Love Island" mieszkają ze sobą. Swoich fanów regularnie zaś raczą kolejnymi fotkami - ostatnie wywołały sporo kontrowersji. Dlaczego? Część internautów uważa, że są zbyt intymne i nie powinni trafić do publikacji:

Dla mnie to brak szacunku do samego siebie. Może od razu pokażcie seks. Bo czasami przesada. Szanujcie się

Zero szacunki do samych siebie, zero prywatności bo przecież liczą się polubienia czy c**j wie co na tym ig.