Zwyciężczyni pierwszej edycji hitowego show Polsatu opublikowała na swoim Instagramie nowe zdjęcie. Okazuje się, że uczestniczka "Love Island" zdecydowała się na zmianę fryzury. Z jakim efektem? Pod najnowszym postem Sylwii Madeńskiej posypały się komentarze od fanów, ponieważ nowy wizerunek tancerki nie wszystkim przypadł do gustu. Dlaczego?

Reklama

"Love Island": Sylwia Madeńska pochwaliła się nową fryzurą. Jej metamorfoza podzieliła fanów

Sylwię Madeńską mieliśmy okazję poznać w pierwszej odsłonie programu "Love Island". Wówczas piękna tancerka wygrała show u boku Mikołaja Jędruszczaka. Ostatecznie jednak po pewnym czasie ich związek zakończył się w dość burzliwej atmosferze. Choć udział w "Love Island" nie przyniósł Sylwii miłości, to jednak dał jej coś innego - popularność i rozpoznawalność. Zwyciężczyni "Wyspy Miłości" wciąż jest obecna w mediach, a nie tak dawno mogliśmy oglądać Sylwię Madeńską u boku Krzysztofa Rutkowskiego w "Tańcu z Gwiazdami".

Sylwia Madeńska jest również bardzo aktywna na Instagramie i właśnie w tym miejscu pochwaliła się swoją metamorfozą. Zwyciężczyni 1. edycji "Love Island" udała się do zaprzyjaźnionego fryzjera gwiazd, Piotra Postka i pod jego okiem zafundowała sobie nową fryzurę. Tancerka postawiła na modną w tym sezonie grzywkę typu "curtain- fringe"!

Zobacz także: "Love Island 6": Sasha pokazał nową partnerkę. Dwa tygodnie po rozstaniu spędza z nią wakacje

To jednak nie koniec zmian. Sylwia Madeńska zdecydowała się także na nieco inny kolor. Tym sposobem na jej głowie zagościł naturalny blond. Uwagę zwracają jednak ciemniejsze u nasady włosy, które tworzą efekt sombre. Okazuje się, że koloryzacja bardzo przypadła go gustu internautom. Fani jednak mają mieszane odczucia co do nowej grzywki gwiazdy:

Zobacz także

- Piekny kolor ???? bez grzywki mi się Pani bardziej podobała ???? - Lepiej beż grzywki ???? - Akurat tu grzywka wygląda nie za bardzo... Pani Sylwia najlepiej bez tego ulizanego przyklapu ???????????? - twierdzi część fanów.

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: "Love Island": Aleksandra i Adrian rozstali się! Jest oświadczenie byłej uczestniczki

Są też tacy, którzy twierdzą, że grzywka idealnie współgra z tancerką:

- Wow, ale Ci pasuje ta grzywka ???????????????? - Nie poznałam, mega. Tak patrzę i myślę: "kogo ja obserwuje? Kto to jest? ????" - Sysia! Z fryzem trafiłaś w dychę!???????????? - Normalnie jak laleczka Sysia - piszą.

Reklama

A Wam, jak się podoba metamorfoza Sylwii Madeńskiej?