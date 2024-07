Aleksandra z "Love Island" podczas relacji na InstaStories opublikowała krótkie oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu z Adrianem. Okazuje się, że para ponad rok po programie zdecydowała się zakończyć swój związek. Co się stało? Jest szczery komentarz byłej uczestniczki randkowego show Polsatu. Sprawdźcie, co napisała.

Rozstanie Aleksandry i Adriana z "Love Island"

Aleksandra i Adrian wzięli udział w czwartej edycji "Love Island". I chociaż piękna blondynka weszła do programu dość późno, to szybko pojawiło się między nimi prawdziwe uczucie. Para dotarła aż do finału, ale ostatecznie wygrali Magda i Wiktor. Po programie Aleksandra i Adrian postanowili kontynuować swój związek i zamieszkali razem. Niestety, teraz okazuje się, że podjęli decyzję o rozstaniu.

Aleksandra opublikowała krótkie oświadczenie podczas relacji na InstaStories:

Wypowiem się na ten temat tylko raz. Z racji tego, że wiem ile osób nam kibicowało, czuję się zobowiązana aby poinformować Was o naszym rozstaniu. Podjęliśmy wiele prób aby ratować ten związek, przychodzi jednak moment w którym nic więcej nie da się zrobić- napisała Aleksandra.

W dalszej części oświadczenia Aleksandra poprosiła internautów, aby nie pytali, co dokładnie wydarzyło się między nią a Adrianem.

Proszę o wyrozumiałość i brak pytań "dlaczego". Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że informuję o moich prywatnych sprawach, ale wolę napisać to napisać zbiorowo z wdzięczności za czas w którym nas wspieraliście.

O tym, że Aleksandra i Adrian z "Love Island" mogą przechodzić kryzys była uczestniczka programu sugerowała już kilka miesięcy temu. Aleksandra przyznała wówczas, że w jej związku nie zawsze jest kolorowo. Niestety, teraz okazuje się, że relacja pary z czwartej edycji "Love Island" nie przetrwała próby czasu.

