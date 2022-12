"Love Island  6": Sasha zdradził prawdę o swoim nowym związku. Miał dziewczynę przed programem?!

Angela i Arsen z " Love Island " ogłosili rozstanie. Początkowo deklarowali, że pozostają w przyjaznych stosunkach i wciąż mogą na siebie liczyć. Przynajmniej do wczoraj, kiedy to Angela poruszona faktem, że Arsen pięć dni po rozstaniu wyjechał na wakacje z Oliwią z 2. edycji, wydała emocjonalne oświadczenie: Trochę miarka się przebrała. Nie jestem jakimś popychadłem - mówiła poruszona. Jak Arsen i Oliwia zareagowali na wypowiedź Angeli? Faktycznie pojechali na wspólne wakacje i łączy ich coś więcej? Zobacz także: Sonia z "Hotelu Paradise" pociesza Angelę z "Love Island" po rozstaniu z Arsenem "Love Island": Arsen po rozstaniu z Angelą na wakacjach z Oliwią Angela Dańczak i Arsen Śliwiński z "Love Island" wyszli jako para, chociaż w programie nie byli ulubieńcami widzów. Internauci nie dawali szans temu związkowi m. in. z powodu tego, co wydarzyło się w Casa Amor. Arsen pomimo związku z Angelą, pocałował nową uczestniczkę , ostatecznie wybierając jednak Angelę. Para odpadła tuż przed półfinałem, ale jako pierwsi oficjalnie potwierdzili swój związek po programie. Angela i Arsen swoją relacją przekonali do siebie fanów, a ich związek naprawdę dobrze rokował. Uczestniczka "Love Island" poznała nawet rodzinę ukochanego , dlatego szokiem dla wszystkich była informacja, że jednak się rozstają. Początkowo Angela i Arsen deklarowali, że rozstali się w przyjaznych stosunkach . Jednak Angela w końcu zabrała głos i opowiedziała o powodach rozstania. Punktem zapalnym do emocjonalnego oświadczenia był fakt, że Arsen prawdopodobnie spędza wakacje z Oliwią z "Love Island 2" i to zaledwie pięć dni po rozstaniu: To jest jakaś dziewczyna z 2. edycji Love Island, Oliwka bodajże. Ja personalnie jej nie znam,...