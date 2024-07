Adam z "Love Island 7" po raz kolejny zwrócił się do internautów, którzy nie dają mu spokoju od czasu ujawnienia informacji o rozpadzie jego związku z Martą Borkowską. Niestety, były uczestnik randkowego show wciąż otrzymuje wiele nieprzyjemnych wiadomości. Zobaczcie, jak się odniósł hejtu i na jaki radykalny krok się zdecydował.

"Love Island 7": Adam zawiesza internetową działalność z uwagi na hejt

Adam Boguta dał się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w 7. edycji "Love Island". Dołączył do ekipy nieco później, ale szybko zwrócił na siebie uwagę dziewczyn z programu. Widzom nie spodobało się jednak, jak potraktował Olę, a oliwy do ognia dolał pocałunek z Agatą - dopowiedzmy, że wówczas oboje oficjalnie byli w innych parach. Agacie udało się jednak oczyścić atmosferę oraz odzyskać zaufanie Huberta, z którym wygrała program i do dziś tworzy związek.

Można było uznać, że ustatkował się i Adam - do finału doszedł z Martą, a ich relacja wydawała się trwała. Wszystko zmieniło się, gdy gruchnęła wieść o rozpadzie tego związku. Chłopak nagle stał się celem agresji internautów, którzy nie tylko ciskali gromy, zarzucając mu nieszczerość wobec ekspartnerki, ale i wyśmiewali jego muzyczną twórczość. Adam z "Love Island 7", zmęczony atakami internautów, zapowiedział, że chwilowo znika z sieci:

Bez odbioru. Znajomi, przyjaciele. Jestem dostępny pod tel. Czas na przerwę od Insta - napisał, publikując na InasStories białą planszę

Instagram/@drummeerr

Uczestnik miłosnego show napisał też kilka słów do osób, które zasypywały go hejterskimi komentarzami oraz wiadomościami prywatnymi. Zaznaczył, że komentujący widzą jedynie urywki z życia obcych sobie osób:

Nie jesteśmy postaciami z waszego ulubionego serialu. Nie zrobimy czegoś, bo tak ci się wydaje, że powinno być. Nie byliście z nami w programie, nie byliście z nami na co dzień. Dostaliście namiastkę naszego życia. Nie znacie pełnego obrazu - przypomniał tym, którzy nieco się zagalopowali

Odniósł się też do sytuacji z Martą, która sprowadziła na niego hejt:

Rozstałem się z Martą od razu w momencie, kiedy poczułem, że to nie jest kobieta, z którą chce spędzić resztę życia, bo takie mam podejście do relacji, chce kogoś na całe życie, bo wierzę w taką miłość. Marta jest bardzo dobrym człowiekiem, jest oprócz tego prześliczna, ale czasami jest nam to za mało i chcemy czegoś innego. Tak było w tym przypadku.

Chłopak doprecyzował, że Marty nie okłamywał i nie miał zamiaru robić tego także wtedy, gdy uczucia już wygasły:

Wszystkie słowa wypowiedziane w jej stronę były szczere, wszystkie uczucia były szczere i to z szacunku do niej postanowiłem być szczery z nią i ze sobą. Licząc się z falą hejtu. Myślałem, że łatwiej to zniosę, ale niestety się myliłem. Dbajcie o siebie, życzę wam dużo miłości do samych siebie i do innych, żebyście już nie musieli tryskać jadem przez frustracje i nienawiść! - zakończył wpis

Pawel Wodzynski/East News

Znaczna część followersów przyznała mu rację i zaczęła apelować do pozostałych, żeby nieco się uspokoili:

Ludzie opanujcie się, chłopak ewidentnie sobie nie radzi i tu widać jawne wołanie o pomoc

A moim zdaniem właśnie wychodzi na to, że jesteś szczerym facetem a przede wszystkim masz jaja! Poczułeś ze to nie było to, powiedziałeś o tym Marcie i to jest bardziej w porządku, niż czekać, aż ona będzie miała coraz większe uczucia, a później tylko większe cierpienie! Nikt nie powinien nikomu mówić, jak żyć, a tym bardziej obcy ludzie!

Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby hejtować kogoś, kogo się nie zna i to jeszcze za co... Za rozstanie się z dziewczyną(...) życzę dużo siły i pamiętaj, że nie warto zawracać sobie głowy takimi ludźmi - pisali

Nie brakowało jednak osób nieprzejednanych, które twierdziły, że Adam "odwraca kota ogonem i gra pokrzywdzonego", a w programie bawił się kobietami, tuż przed finałem deklarując wielką miłość do Marty.

Instagram @marta_lvlfit