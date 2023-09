Już za kilka dni finał 6. edycji "Love Island", a w programie nie brakowało afer i emocjonalnych momentów. Obecnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych par, które jeszcze walczą o udział w finale są Wero i Kuba. Po tym, jak uczestnik minął się z prawdą w sprawie raka Weronika miała do niego żal, jednak szybko postanowiła dać mu drugą szansę. Co więcej - ku zaskoczeniu widzów - para po dużym kryzysie w swojej relacji niemalże od razu wyznała sobie miłość... Internauci ostro oceniają ich zachowanie i udział w programie. "Love Island 6": Internauci ostro o relacji Wero i Kuby 6. edycja "Love Island" z pewnością zostanie zapamiętana na długo! Takich emocji nie było chyba w żadnym poprzednim sezonie. Afera z Danielem, kłamstwa Kuby, które poskutkowały kryzysem w związku z Wero oraz chłodne relacje pozostałych par sprawiły, że internauci mają wątpliwości, czy jest ktoś, kto zasłużył na finał i zwycięstwo. Najmocniejsze komentarze dotyczą jednak relacji Wero i Kuby! Uczestniczka kilka dni temu wylała morze łez po kłamstwie Kuby w "Love Island" i twierdziła, że nie może mu wybaczyć, a tymczasem znów są razem i zadeklarowali, że łączy ich miłość: - MIŁOŚĆ? Poważne słowa padły z usta Kuby i Wero 🤭💕 - czytamy w opisie do zdjęcia pary na oficjalnym koncie "Love Island" na Instagrmie. Internauci są zaskoczeni, że Weronika i Kuba nie tylko tak szybko pogodzili się, ale też wyznali sobie miłość. W komentarzach przewijają się wpisy z wątpliwościami dotyczącymi prawdziwości tej relacji. - Kłamstwem nie zbuduje się prawdziwego uczucia związku - Po 4 tygodniach takie deklaracje? Widać że dla niektórych słowa Kocham Cię są mocno nadużyte i bez znaczenia.. - Jeszcze niedawno płakała w poduszkę a teraz go kocha 😂😂 -...