"Love Island": Internauci ostro komentują zachowanie Kuby. "Szkoda Wero" piszą fani

Po emisji ostatniego odcinka "Love Island" w sieci zawrzało. Fani programu są rozczarowani zachowaniem Adriana, który powiedział Klaudii, że chciałby zakończyć ich relację, a wcześniej przytulał się do innej uczestniczki. Internauci ostro krytykują Adriana i współczują Klaudii, która nie ukrywała rozczarowania swoim partnerem z programu. Sprawdźcie, co dokładnie wydarzyło sie w "Love Island" i co o Adrianie piszą fani show. Internauci krytykują Adriana z "Love Island" W miniony poniedziałek, 30 sierpnia, wystartowała najnowsza edycja "Love Island". Do tej pory mogliśmy zobaczyć pierwsze trzy odcinki randkowego hitu Polsatu w których poznaliśmy wszystkich uczestników najnowszej edycji show. W programie jest obecnie pięć par, dwóch singli i jedna singielka. Niestety, w ostatnim odcinku "Love Island" okazało się, że jedna z par zakończyła swoją relację. Chodzi i Adriana i Klaudię, która usłyszała od swojego partnera przykre słowa. Internauci są oburzeni zachowaniem Adriana! Zobacz także: "Love Island 4": Paulina Szczuc to prawdziwa seksbomba! Mamy jej gorące zdjęcia Wydawało się, że Adrian i Klaudia mogą stworzyć naprawdę zgrany duet. Niestety, chociaż ich relacja dopiero się rozpoczęła to Adrian już ma żal do swojej partnerki za to, że nie chce się do niego np. przytulać. Co ciekawe kiedy wszyscy uczestnicy szykowali się do spania, mężczyzna położył się w łóżku obok Magdy i chętnie przytulał się do pięknej blondynki. Klaudia nie ukrywała, że jest zszokowana zachowaniem swojego partnera. Okazał mi brak szacunku- oceniła Klaudia. Wyświetl ten post na Instagramie. ...