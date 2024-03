Fani programu "Love Island" już zdążyli zauważyć, że w następnym odcinku do willi wejdą dwie nowe singielki. Jedna z nich to znana influencerka, która wybiła się dzięki Natsu, dziewczynie Marcina Dubiela. W obecnej, dynamicznej sytuacji wejście dwóch kobiet może wprowadzić niemały chaos na Wyspie Miłości. Zobaczcie!

Tegoroczna edycja "Love Island" wzbudza wiele skrajnych emocji. Ostatnio zrobiło się gorąco, gdy na Wyspie Miłości pojawił się Rafał Maserak! Zjawił się tam w roli choreografa, aby nauczyć singli kilku kroków tanecznych. Rafał Maserak zapowiedział również wejście nowego uczestnika i szybko okazało się, że widzowie znają go z jednej z edycji "Top Model". Jednak niewątpliwie główne skrzypce na "Love Island" na ten moment grają Emi i Adrian, a ich historia wzbudza wiele kontrowersji.

W zapowiedzi kolejnego odcinka fani programu zauważyli, że na Wyspę Miłości ma dołączyć znana influencerka z grupy "Natsu World", prowadzonej przez dziewczynę Marcina Dubiela- "Natsu". To zaskoczyło internautów, ponieważ Nicole Kimberly Carpenter była najmłodsza z całej grupy i ma dopiero 20 lat. Istnieje szansa, że jej oryginalna uroda przyćmi inne singielki, a mężczyźni stracą dla niej głowę. To może pokrzyżować plany Emi, która liczy na głębszą relację z Adrianem, ponieważ chłopak od początku wspominał, że podobają mu się młodsze dziewczyny, którymi mógłby się opiekować i pokazywać świat.

Fani programu od razu rozpoznali Nicole Kimberly Carpenter i nie kryli swojego zaskoczenia w komentarzach:

Przecież to dziecko... 21 lat skończy, czego ona szuka w takim programie

Widzowie programu "Love Island" już spekulują z kim nowe singielki mogłyby stworzyć parę: