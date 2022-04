"Love Island 5": Konrad wyprowadził się do Tajlandii tuż po rozstaniu z Oliwią!

Fani Konrada i Oliwii mieli jeszcze nadzieję, że para kiedyś do siebie wróci. Wyprowadzka Konrada do Tajlandii na pewno tego nie ułatwi. Uczestnik "Love Island" wydaje się poukładał sobie swoje sprawy i postawił wszystko na jedną kartę. Postanowił wyprowadzić się do Azji ze swoim przyjacielem. "To będzie idealne miejsce na złapanie takiego luzu", którego Konrad ewidentnie teraz potrzebuje.

"Love Island 5": Konrad zaskoczył fanów informacją o wyprowadzce do Tajlandii

Konrad i Oliwia tworzyli trwały związek i zyskali sporą grupę fanów, która kibicowała im do samego końca w "Love Island". Para, decyzją pozostałych mieszkańców wyspy miłości, musiała jednak opuścić program. Choć oboje zawiedli się na uczestnikach to wydawali się całkiem zadowoleni opuszczając show. Mieli w końcu możliwość sprawdzić czy ich uczucie przetrwa poza programem. Ku zaskoczeniu wszystkich Konrad ogłosił, że rozstał się z Oliwią tuż po odejściu z "Love Island". Zszokowani fani nie kryli zdziwienia i pragnęli dowiedzieć się co poszło nie tak w ich związku. Temat wydawał się już zakończony, a uczestnik pousuwał nawet wszystkie zdjęcia z Oliwią z Instagrama. Następnie Konrad zaskoczył swoich fanów nagłą informacją o wyprowadzce z Polski. Nie wiadomo jednak było który kierunek obierze. Okazało się, że uczestnik "Love Island" nie rzucał słów na wiatr i rzeczywiście wyniósł się z kraju. Za kierunek obrał daleką Tajlandię i właśnie teraz jest na etapie szukania mieszkania na stałe.

Dociekliwi fani uznali, że tak daleką wyprowadzkę Konrad musiał planować ze sporym wyprzedzeniem. Co jednocześnie oznaczałoby, że uczestnik wcale nie szukał miłości w programie a jedynie "grał".

- Musiałeś mieć już sporo wcześniej zaplanowaną przeprowadzkę do Tajlandii, więc jako kibic Wasz, myślę, że w programie grałeś Konrad - uznała jedna z obserwatorek.

Konrad w jednej ze swoich relacji wytłumaczył fanom, dlaczego zdecydował się na wyprowadzkę z Polski. Uczestnik "Love Island" miał dosyć smutnej rzeczywistości i potrzebował zmiany otoczenia i rytmu życia.

Mieliśmy dość tej naszej szarej codzienności takiego marazmu dlatego wydaje nam się ze to będzie idealne miejsce na złapanie takiego luzu, takiego "chillu" i mentalnego i ogólnie jeżeli chodzi o taki codzienny rytm życia. - wyznał Konrad.

Konrad wyprowadził się do Tajlandii ze swoim przyjacielem, z którym będzie szukał mieszkania oraz pracy. Nie wyklucza także założenia własnego biznesu na Phuket w Tajlandii.

Pomysł o przeprowadzce do Tajlandii podjęliśmy w przeciągu miesiąca a nasz plan jest taki, że szukamy albo jakiejś pracy etatowej w Tajlandii, region Phuket, ale myślimy też o otwarciu jakiegoś luźnego biznesu typu bar.

Pomimo podejrzeń części obserwatorów, Konrad zapewnia, że decyzja o wyprowadzce do Tajlandii była spontaniczna. Po zdjęciach na Instagramie uczestnika "Love Island" widać, że lubi on przygody i podróże, a Tajlandia nie jest pierwszym tak dalekim kierunkiem, w który się udał. Czy wyprowadzka na drugi koniec świata może oznaczać, że Konrad i Oliwia rozstali się na stałe i już nie wrócą do siebie?

