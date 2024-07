Piotr i Waleria byli ulubieńcami widzów 4. edycji "Love Island". Udało im się dojść, aż do finału, gdzie ostatecznie zajęli drugie miejsce. Piotr powrócił do programu również w 5. odsłonie i powtórzył swój sukces, jednak już u boku Oli. Widzowie jednak nie wróżyli mu miłości i przedstawiali dowody, że wciąż czuje coś do Walerii. Zapytaliśmy Walerię czy jest szansa na to, że wróci kiedyś do Piotra.

Reklama

Czy Waleria i Piotr z "Love Island" wrócą do siebie?

Piotr próbował znaleźć miłość w "Love Island" aż dwa razy! Casa Amor z uczestnikami poprzednich edycji była niespodzianką nie tylko dla uczestniczek ale również dla fanów programu. Piotr po Casa Amor związał się z Olą. Fani jednak obserwując jego zachowanie w programie nie mieli wątpliwości, że Piotr tęskni za Walerią z "Love Island 4". Niedługo okazało się, że z relacji z Olą nici. Jednak czy jest szansa na powrót do Walerii? Niedawno Waleria zdradziła nam powody rozstania z Piotrem z "Love Island". Nie jest tajemnicą również, że Waleria z "Love Island" wróciła do swojego eks. Jednak czy w przypadku Piotrwa naprawdę wszystko jest przesadzone? Zapytaliśmy!

Reklama

Zobacz także: "Love Island 5" Josie i Kuba pochwalili się zdjęciami z wesela! "Moje szczęście"