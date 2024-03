Karolina Gilon miała ważny powód, aby prosto z Wyspy Miłości wrócić do Polski. Okazuje się, że jednym z nich był jej ukochany, Mateusz z "Love Island". Jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie zobaczcie, jak zakochani spędzili pierwsze wspólne chwile w Polsce!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sporo się dzieje wokół popularnej prowadzącej miłosne show. Po pierwsze, nie tak dawno wystartowała dziewiąta edycja matrymonialnego formatu "Love Island", w którym ta jest prowadzącą. Bez wątpienia tym razem na Wyspie Miłości naprawdę nie można narzekać na nudę - w końcu ostatnio Dan z "Love Island" podpadł fanom, a ci narzekają na kontrowersje, jakie oglądają na szklanym ekranie. Tymczasem równie dużo dzieje się u samej prowadzącej!

Zobacz także: "Love Island": Dan odchodzi z programu? Po rozmowie z Emi podjął decyzję

Odkąd Karolina Gilon oficjalnie ogłosiła związek z Mateuszem z "Love Island" wszystkie oczy skierowane sa na tę dwójkę. Prowadząca show ochoczo opowiada o kulisach relacji, a zakochani coraz częściej pokazują się razem - nawet na publicznych wyjściach. Nie inaczej było tym razem. Prezenterka zdradziła, że wraca do Polski, prosto na plan... "Tańca z Gwiazdami"! Tej od pierwszych chwil w Polsce towarzyszył Mateusz!

Zobacz także: Wspaniałe wieści u Karoliny Gilon. Fani wreszcie się doczekali

Zobacz także

Sorry moi drodzy, że zapomniałam jednej rzeczy z Hiszpanii wziąć dla Was. Zapomniałam wziąć pogody, słoneczko, przepraszam. Ale następnym razem jak przyjadę to już obiecuję, że przywiozę wiosnę. Współczuję, serio. Ale ja mam swoje słoneczko tutaj!

powiedziała, wskazując na ukochanego.