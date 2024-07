Kilkanaście dni temu na indonezyjskiej wyspie Bali odbyły się wybory Miss World 2013. W konkursie startowało ponad 130 kandydatek z całego świata, wśród nich Polka - Katarzyna Krzeszowska. Najpiękniejszą kobietą świata została Miss Filipin. Przypomnijmy: Oto Miss World 2013: Megan Young!

Krzeszowska mimo porażki wróciła do Polski w dobrym nastroju i ostatnio gościła w "Dzień Dobry TVN", stając w ogniu pytań Jolanty Pieńkowskiej. Dziennikarka poruszyła temat protestów, które miały miejsce w Indonezji - część tamtejszej społeczności bojkotowała wybory Miss World twierdząc, że do ich kraju wcale nie przyjadą najpiękniejsze kobiety świata, a... prostytutki. Co na te zarzuty odpowiedziała Krzeszowska i jak czuła się na egzotycznej wyspie?

Nie jesteśmy prostytutkami, ja tak nie uważam. To jest zupełnie inna kultura, ale ludzie byli bardzo mili, sympatyczni i otwarci dla nas. Osobiście nie czułam się niebezpiecznie - byłyśmy na wyspie Bali, która była odseparowana od miejsca, w którym te protesty miały miejsce. Wiedziałyśmy o protestach, ponieważ media nagłaśniały tę sytuację, ale nie czułam zagrożenia, jeśli chodzi o cały konkurs. Było widać ludzi, antyterrorystów, którzy nas pilnowali - dostałyśmy wytyczne pod względem ubioru czy poruszania się po pewnych miejscach - wyznała.

Mamy nadzieję, że zbliżające się wybory Miss Universe 2013 w Moskwie, w których wystartuje Miss Polonia Paulina Krupińska odbędą się bez podobnych protestów i co najważniejsze - Polka zajmie wysoką pozycję!

