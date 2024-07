1 z 12

Agnieszka Kaczorowska i Antek Królikowski wygrali w poniedziałkowy wieczór kolejny wielki test TVP. Tym razem był on poświęcony prawu jazdy. I - jak się okazało - to aktorka "Klanu" i gwiazda "Agenta" mogli pochwalić się największą wiedzą o ruchu drogowym. W nagrodę dostali czek na 30 tys. zł! Co zrobią z wygraną?

Wygraną przeznaczamy na Fundację Pasje, która pomaga ofiarom wypadków drogowych - napisała na Instagramie Agnieszka.

Szczytny i piękny cel! Zobaczcie naszą galerię innych uczestników show Telewizji Publicznej.