Edyta Lewandowska i Ziemowit Pędziwiatr nie są już parą. Dziennikarz oficjalnie poinformował o rozstaniu i przy okazji zdradził, kim jest tajemnicza kobieta, która pojawiła się razem z nim na jednym z ostatnich zdjęć, które opublikował w mediach społecznościowych. Para dziennikarzy była doskonale znana widzom Telewizji Polskiej. Teraz już wiadomo, że ich związek to przeszłość, ale utrzymują dobre relacje. Mają ważny powód...

Już od jakiegoś czasu w mediach huczy od plotek na temat rozstania Ziemowita Pędziwiatra i Edyty Lewandowskiej. Była gwiazda "Wiadomości" i prezenter "Pytania na śniadanie" byli parą, a teraz okazuje się, że ich relacja to już przeszłość. Prawdę na ten temat zdradził sam Ziemowit Pędziwiatr dla serwisu Pudelek.

Pani Edyta Lewandowska nie jest moją żoną i nigdy nią nie była. Rozstaliśmy się już jakiś czas temu. To nie są trzy miesiące, to nie jest rok, tylko dużo dłużej

Emocje podgrzał fakt, że Ziemowit Pędziwiatr niedawno opublikował na Instagramie zdjęcie z tajemniczą kobietą, co zapoczątkowało falę spekulacji na temat kolejnego związku prezentera. Teraz Pędziwiatr nie tylko potwierdził, że od rozstania z Edytą Lewandowską minął już ponad rok, ale zdradził też, że utrzymują dobre relacje ze względu na dziecko. Co ciekawe, skomentował też swoje nowe zdjęcie.

Mimo ostatnich rewelacji mamy dobre relacje i mam nadzieję, że takie będą dalej. Mamy też wspólne dziecko, które jest dla nas najważniejsze i to jest prawda. Pani Kasia ze zdjęcia to osoba, z którą znamy się dłuższy czas i to tyle, co mam na jej temat do powiedzenia.

dodał