Za nami pierwszy odcinek programu "Agent Gwiazdy", w którym wzięła udział m.in. Joanna Jabłczyńska. Aktorka w rozmowie z Party.pl skomentowała pierwszą odsłonę show TVN, z którym pożegnał się Antek Królikowski. Jabłczyńska nie ukrywa, że miała pewne obawy przed tym, jak producenci zmontują materiał z wyjazdu uczestników Agenta do Afryki. Co Joanna Jabłczyńska powiedziała przed naszą kamerą?

Ja sama nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. I nawet gdybym w nim nie występowała, ja bym ten program akurat oglądała. Bardzo jestem zadowolona. Trochę się bałam jak to będzie wszystko pokazane, bo to zawsze można tak zmontować, żeby wyszło inaczej niż było. A wydaje mi się, że jest dobrze zmontowane, fajnie jest to pokazane. Mi osobiście się miło oglądało- przyznała aktorka.