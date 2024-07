Jarosław Kuźniar pojawił się w show Kuby Wojewódzkiego. Oczywiście nie zabrakło tematu przejścia dziennikarza do Dzień Dobry TVN, co Kuba zdążył już skomentować w felietonie. Jednak showman zaskoczył najbardziej pytaniem o Kamila Durczoka.

Durczok odszedł z TVN po wielkiej aferze z molestowaniem pracownic i publikacjami tygodnika Wprost. Mówiło się, że Jarosław Kuźniar ma szansę przejść do "Faktów". Kuba nie mógł ominąć tego wątku:

Jarosław zaprzeczył, a Wojewódzki nie dawał za wygraną:

Wtedy Kuźniar odpowiedział:

Nie wiem, czy tak czy nie, cokolwiek bym nie odpowiedział, uznano by za atak. Nie chce na to odpowiadać na to zbyt długo, ale do pewnych sytuacji trzeba dojrzeć, a ja mam tylko 37 lat.