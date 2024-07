Jan Kliment i Lenka Klimentova na początku grudnia zostali rodzicami. Na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu mama i synek są już w domu, gdzie czekało ich piękne powitanie:

Zobaczcie pierwsze zdjęcia małego Cristiana po powrocie do domu.

Jan i Lenka Klimentowie starali się o dziecko od sześciu lat. To był trudny czas oczekiwania, a bywały również momenty, w których tracili nadzieję. Ich marzenie jednak się spełniło i powitali na świecie zdrowego chłopczyka. Synek Jana Klimenta i Lenki Klimentovej otrzymał wyjątkowe imię Cristian.

Pierwsze kilka dni po porodzie Lenka Klimentova wraz z dzieckiem musiała spędzić w szpitalu:

Przy okazji podzieliła się swoją radością i doświadczeniami z pierwszych dni bycia mamą:

Zobacz także

Maluszek jest prześliczny jestem w nim totalnie zakochana, to chyba każda mama, ja to wiem jak to jest. No domyślam się teraz już wiem. Trzymajcie kciuki, zdrowie jest najważniejsze. Ważne, że się wszystko udało