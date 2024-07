"Kroplą deszczu namaluję Cię...", ten fragment piosenki Gabriela Fleszara w 1999 roku śpiewali wszyscy. Artysta zdobył popularność w bardzo szybkim tempie, a jego przeboje takie jak: "Bilet do Nieba" czy "Kto panem, kto sługą" podbijały pierwsze miejsca list przebojów. Jednak jego 5 minut sławy szybko się skończyło, a Gabriel przestał nagrywać płyty i grać koncerty. Próbował jeszcze swoich sił w aktorstwie oraz wystąpił w show "The Voice of Poland". A co robi teraz? Muzyk cały czas nagrywa nowe piosenki, jedną z nich zaprezentował ostatnio w "Dzień dobry TVN". Posłuchajcie Gabriela Fleszara w piosence "Alias".

Gabriel Fleszar na początku kariery