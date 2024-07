Wielkimi krokami zbliża się ósma edycja programu "The Voice of Poland". W roli trenera po raz pierwszy zobaczymy Michała Szpaka. Jak ten wybór ocenia Barbara Kurdej Szatan, która miała okazję prowadzić odcinki na żywo poprzedniej odsłony? Czego mu brakuje? A co jest jego wielkim plusem?

Ponadto, gwiazda "M jak miłość" zdradziła nam, czy jest szansa, że znów zobaczymy ją w roli prowadzącej. Zobaczcie nasz materiał z Basią Kurdej Szatan!

A czy Basia poprowadzi nową edycję?