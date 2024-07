Edyta Górniak to jedna z najlepiej opłacanych gwiazd w polskim show-biznesie. W tegorocznym rankingu "Forbes" diwa została wyceniona na prawie 600 tysięcy złotych! (zobacz)

Obecność Edyty w przedsięwzięciach gwarantuje ogromne zainteresowanie widzów i mediów, a co za tym idzie, wysokie i w pełni uzasadnione żądania finansowe gwiazdy. Tym razem piosenkarka zaskoczyła i przystała na udział w "The Voice of Poland" za nieco ponad 200 tysięcy złotych za cały sezon! To więcej niż otrzyma kolejna nowa jurorka muzycznego show, Marysia Sadowska.

Jak informuje magazyn "Party", Sadowska którą ciężko określić mianem gwiazdy otrzyma aż 150 tysięcy złotych. Zarówno Marysia jak i Edyta na castingach okazały się lepsze od Kasi Nosowskiej i Anny Marii Jopek.

- Program nazywa się "The Voice", a właśnie Edyta ma jeden z najlepszych głosów w Polsce. Bardzo ją cenię i jestem przekonany, że widzowie z chęcią będą ją oglądać w programie - mówi "Party" producent, Rinke Rooyens.

Będziecie oglądać Edytę w "The Voice"? Przypomnijmy, że Górniak ma już za sobą nagranie spotu promującego "The Voice 3", który pokazywaliśmy wczoraj. Zobacz: Tak Górniak i Sadowska walczą o widzów The Voice

