Hania to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek 6. edycji "Hotelu Paradise". To właśnie jej zachowanie w programie budziło najwięcej emocji, a tym samym również i kontrowersji. Jak to zazwyczaj w przypadku tak barwnych osobowości bywa, fani nie szczędzili Hani wielu krytycznych słów. Niestety, nie brakowało również hejterskich komentarzy. W rozmowie z reporterką Party.pl Hania wyznała, jak radziła sobie z hejtem, który na nią spadł. Przytoczyła najgorszą sytuację...

"Hotel Paradise 6": Hania o hejcie. "Przejmowałam się, stresowałam"

Po finale 6. edycji randkowego show stacji TVN7 na jaw wychodzą nowe fakty na temat uczestników. Dowiedzieliśmy się między innymi, że Angelika i Hania nie przyjaźnią się po zakończeniu przygody w "Hotelu Paradise"! Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z kilkoma uczestnikami minionej edycji programu, a w tym gronie nie zabrakło również jednej z najbardziej barwnych postaci 6. sezonu - mowa oczywiście o Hani!

Uczestniczka "Hotelu Paradise" przed naszą kamerą wyznała między innymi, jak radziła sobie z hejtem, który spadał na nią podczas emisji programu. Jak wyznała Hania, na początku nie było jej łatwo.

- Przejmowałam się, stresowałam. Były dni, kiedy leżałam w łóżku i się zastanawiałam, po co w ogóle to zrobiłam - przyznała szczerze Hania z "Hotelu Paradise".

Wsparcie w tych trudnych chwilach okazała jej mama, dzięki czemu Hania dość szybko przestała zwracać uwagę na hejterskie komentarze. Jedna sytuacja jednak bardzo zapadła jej w pamięć. Wszystko przez to, że okropną wiadomość otrzymał jej młodszy brat, który jest jeszcze dzieckiem.

- Dla mnie najgorszą sytuacją była wiadomość do mojego brata. Mój brat jest dzieckiem jeszcze. [...] Doszło do takiego stopnia, że wypisywali do dziecka naprawdę mega przykre rzeczy, których on też nie rozumiał, że dlaczego ktoś w taki sposób traktuje jego i jego siostrę - dodała Hania.

Co jeszcze na ten temat zdradziła uczestniczka 6. edycji "Hotelu Paradise"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

