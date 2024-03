Klaudia El Dursi jako prowadząca "Hotel Paradise" zawsze powtarza w odcinkach "spodziewajcie się niespodziewanego" i tak też się stało na ostatnim rajskim rozdaniu. Po raz pierwszy były zagrożone aż trzy uczestniczki, jednak los uśmiechnął się do jednej z nich. Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca w programie.

Reklama

Pierwsza taka sytuacja w historii "Hotelu Paradise"

Ostatnie odcinki "Hotelu Paradise" skupiały się na dramie Luizy i Bartka. Ich konflikty doszły do takiej skali, że widzowie domagali się usunięcia uczestnika z programu. Ich zdaniem Bartek poniżał Luizę, na każdym możliwym kroku. Uczestniczka show nie była w stanie być z nim dłużej w parze i postanowiła, że na rajskim rozdaniu podejdzie do najmocniejszej pary w hotelu, by zostać wyeliminowana. Luiza podeszła do Jędrka, który od samego początku tworzy parę z Agnieszką. Jednak nie tylko Luiza podjęła taką decyzję.

Tuż przed rajskim partner Dominiki musiał opuścić hotel po głosowaniu uczestników, natomiast partner Jessiki stworzył parę z nową uczestniczką Olą, której nikt nie mógł rozbić. Obie dziewczyny z uwagi na to, że nie miały pary, postanowiły podejść również do Jędrka.

Jak wiadomo losy "Hotelu Paradise" potrafią być nieprzewidywalne. Z uwagi na to, że po raz pierwszy podczas rajskiego rozdania były zagrożone aż trzy dziewczyny. Klaudia Ed Dursi postanowiła rzucić koło ratunkowe dla jednej z nich. Podczas rajskiego pojawiło się kolejne puste krzesło i uczestniczki mogły zdecydować czy zostają przy swoim wyborze, czy może staną za pustym krzesłem. Wszystkie zagrożone uczestniczki postanowiły zaryzykować. W hotelu pojawił się nowy uczestnik, który po krótkiej rozmowie z dziewczynami zdecydował, z kim chciałby stworzyć parę.

Zobacz także

player.pl

Nowy uczestnik show podjął decyzje, że chciałby sparować się z Dominiką, eliminując przy tym Jessicę i Luizę. Choć to było pierwsze takie rajskie rozdanie widzowie i tak skupili się na odwadze Luizy i nie szczędzili jej ciepłych słów.

Wielkie brava dla Luizy! Uwolniła się od tyrana

Dziewczyny wolały się odpulić niż stanąć za Bartkiem,który stanowczo stwierdzał,że każda by za nim stanęła...piękny moment

Brawo Luzia!!!! Brawo!! Pokazałaś ile jesteś warta — piszą internauci.

Reklama

Zobacz także: Widzowie "Hotelu Paradise" mają dość Bartka. Apelują do produkcji show