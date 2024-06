Jędrek z "Hotelu Paradise" opublikował na Instagramie krótkie nagranie, w którym zdradził, czy Agnieszka przekazała mu część pieniędzy po finale programu. Kilka tygodni po ostatnim odcinku randkowego show, w którym Agnieszka rzuciła kulą, Jędrek przerwał milczenie i ujawnił czy jego partnerka z programu podzieliła się z nim swoją wygraną.

Ponad miesiąc temu zakończyła się ósma edycja "Hotelu Paradise". W wielkim finale na ścieżce lojalności stanęli Agnieszka i Jędrek, a uczestniczka zaskoczyła wszystkich rzucając kulą na polu 100 tysięcy złotych. Po finale "Hotelu Paradise" rozpętała się burza w sieci, a internauci ostro krytykowali Agnieszkę za jej zachowanie wobec swojego partnera. Od razu pojawiły się pytania, czy Agnieszka podzieli się wygraną z Jędrkiem. I chociaż uczestniczka zapewniała, że tak zrobi to internauci do tej pory nie uwierzyli w jej słowa.

Teraz Jędrek z "Hoteli Paradise" przerwał milczenie i ujawnił, czy dostał część pieniędzy od Agnieszki!

Jędrek opublikował nagranie, w którym przerwa milczenie ws. pieniędzy.

Jesteśmy już ponad miesiąc po finale, ale emocje odnośnie tego czy Agnieszka się ze mną podzieliła wygraną czy nie cały czas są tematem gorącym i teraz chciałbym wam wyjaśnić, jak to na dzień dzisiejszy wygląda i czy tak naprawdę Agnieszka się ze mną podzieliła tymi pieniędzmi

Finalista ósmej edycji "Hotelu Paradise" rozwiał wszelkie wątpliwości i ogłosił, że Agnieszka podzieliła się z nim wygraną!

