Sevag Formella, który wygrał "Hotel Paradise 5", zdradził nam, na co wyda swoją część wygranej. Jego pomysł jest dość niecodzienny. Gdy powiedział, co planuje zrobić Wiktoria aż wybuchnęła śmiechem! Koniecznie musicie to zobaczyć. Sevag ma pomysły nie do podrobienia i to nie tylko w programie.

"Hotel Paradise 5": Sevag ma niecodzienny pomysł na wydanie wygranej z programu

Wiktoria Kozar i Sevag Formella wygrali "Hotel Paradise 5". Zgarnęli główną wygraną 100 tysięcy złotych, którą dzielą się po połowie. Wiktoria z "Hotelu Paradise" przyznała, że wyda swoją wygraną na zainwestowanie we własny biznes oraz wakacje z mamą, natomiast Sevag z "Hotelu Paradise" ma zupełnie inny pomysł na rozdysponowanie pieniędzmi. W rozmowie z Party.pl zdradził, że marzy mu się... rower!

Przez dłuższy czas chciałem sobie kupić nowy rower. Bardzo bym chciał nowy rower za 50 tysięcy, bo są za tyle, ale chyba nie przeznaczę na to tyle, bo to by było bardzo nierozsądne. Planowałem też zainwestować na giełdzie, ale sytuacja na rynku nie jest najlepsza, więc będę musiał jeszcze poczekać ale rower sobie na pewno kupię.

Sevag w rozmowie z Party.pl skomentował również finałową decyzję Kuby, który postanowił stanąć po stronie Laury i Grzegorza, typując zwycięzców, czy ma do niego żal? Zobaczcie, co zdradził nam Sevag tuż po emisji finału "Hotelu Paradise".

Z uczestnikiem "Hotelu Paradise" rozmawialiśmy w przestrzeni Beauty Hall w Elektrowni Powiśle.

