Wiktoria Kozar i Sevag Formella wygrali "Hotel Paradise 5"! Dzielą się po połowie nagrodą główną czyli 100. tysiącami złotych. Co Wiktoria z 'Hotelu Paradise" zrobi ze swoją wygraną? Zdradziła nam swoje plany! Przy okazji zdradziła, dlaczego nie zdecydowała się rzucić złotą kulą na "ścieżce lojalności". Wspomniała o Sarze i Michale z "Hotelu Paradise 4".

Za nami finał "Hotelu Paradise". Właśnie poznaliśmy zwycięzców "Hotelu Paradise 5". Zostali nimi Wiktoria Kozar i Sevag Formella. Oboje zgarnęli po 50 tysięcy złotych nagrody głównej. Wiktoria z "Hotelu Paradise" ma już konkretny plan na swoje wydatki. Jednym z nich będzie własny biznes modowy:

Jednak to nie jedyny pomysł Wiktorii na wygraną z "Hotelu Paradise". Na co jeszcze chce wydać? Jeden z pomysłów jest niezwykle wzruszający! W dodatku Wiktoria i Sevag z "Hotelu Paradise 5" nie zdecydowali się na rzut kulą:

Od początku sobie powiedziałam, że nie rzucę tą kulą. To nie chodzi o to, z kim bym tam stała, po prostu uważam, że dwie osoby doszły od tego finału. (...) Nawet jeśli Sevciu miałby rzucić, to już wolę, żeby on mi rzucił, i że ja zostanę z niczym niż ja bym miała rzucić - powiedziała Wiktoria w rozmowie z Party.pl