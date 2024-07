Za nami kolejna Rajska Wyrocznia i zaskakujące Rajskie Rozdanie. Takiego obrotu spraw widzowie "Hotelu Paradise" z pewnością się nie spodziewali! Tuż przed ceremonią eliminacyjną znany z opanowania Dawid nie mógł powstrzymać łez. Wszystko przez... Klaudię! Kto opuścił program w wyniku Rajskiego Rozdania?

"Hotel Paradise 6": Dawid rozpłakał się przed Rajskim Rozdaniem

Finał 6. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Teraz już każdy z graczy czuje się zagrożony, a kolejne spiski i pakty zawiązywane pomiędzy graczami powoli tracą na sile. Co ciekawe ogromny udział ma w tym Grzegorz, nowy uczestnik "Hotelu Paradise", który zamierza nieźle namieszać w show, a dzięki immunitetowi jest to jeszcze bardziej odczuwalne. By tego było mało, między programowymi duetami coraz częściej dochodzi do spięć.

Natalia nie do końca ufa Grześkowi, Ola i Marek nie kryją do siebie dystansu, a fani "Hotelu Paradise" są przekonani, że Angelika boi się Davida. To jeszcze nie wszystko. Rajska Wyrocznia po raz kolejny obnażyła prawdę o zamiarach poszczególnych graczy, co nieźle pokrzyżowało szyki w rajskim hotelu. Ku zaskoczeniu widzów rozmowa Klaudii i Dawida doprowadziła chłopaka do łez.

Screen programu Hotel Paradise/Player.pl

Warto wspomnieć o tym, że piękna blondynka wpadła także w oko nowemu mieszkańcowi "Hotelu Paradise", który robi wszystko, by zjednać sobie obecną programową partnerkę Dawida.

- Chciałbym się zapytać, czy się na mnie zawiodłaś, bo ja nie chcę nikogo zawodzić, nie chcę nikomu jakiejś przykrości sprawiać - zaczął Dawid. - Brakowało mi pewnych rzeczy, faktycznie. Zastanawiałem się na tym, że potrzebujesz czasu, że wszystko powoli idzie - dodał. - Nie wiem jeszcze Dawid, jaką decyzję podejmę. - Ale ja nie chcę nawet żebyś mówiła, bo możliwe, że tej decyzji nie będziesz po prostu mieć - mówił zalany łzami Dawid. - Ale nie płacz - uspokajała go Klaudia.

Screen programu Hotel Paradise/Player.pl

Warto podkreślić, że pozycja Dawida w "Hotelu Paradise" wcale nie jest już tak silna, jak było wcześniej. Rajska Wyrocznia dała bowiem Klaudii jasno do zrozumienia, że jej hotelowy partner knuje przeciwko niej.

"Hotel Paradise 6": Rajskie Rozdanie. Z programu odpadł

Nowy Grzegorz z "Hotelu Paradise" na Rajskim Rozdaniu zdecydował, że immunitet zostawi sobie. Tym samym stworzył parę z Klaudią.

To było pierwsze spojrzenie, kiedy tu wszedłem. Chciałbym poznać głębię tych oczu.

Klaudia była zadowolona z wyboru, podkreślając że nowy ujął ją zachowaniem i podejściem do kobiet. Uczestniczka nie musiała jednak nikogo eliminować, ponieważ chwilę wcześniej jej dotychczasowy partner Dawid zdecydował się podejść do Angeli, jednocześnie skazując się na opuszczenie programu.

Wczoraj już podjąłem taką decyzję. Dzisiaj był kluczowy dzień - przyznał.

Układ par po Rajskim Rozstaniu wygląda następująco: Mikołaj z Moniką , David z Angeliką , Grzegorz z Olą, Marek z Natalią oraz nowy Grzegorz z Klaudią. Jesteście zaskoczeni wynikiem wieczoru eliminacyjnego?