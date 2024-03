"Powrotów nie będzie" - to hasło przyświeca ósmej edycji miłosnego show "Hotel Paradise". Właśnie z tego względu uczestnicy odczuwają ogromną presję. Szansę mają tylko jedną, o czym już boleśnie przekonała się jedna z uczestniczek...

Ósma edycja "Hotelu Paradise" rozpoczęła się z prawdziwym impetem - wszystko przez to, że na szklanym ekranie ponownie widzimy barwne postacie. Ostatnio na uczestnikach duże wrażenie zrobiła nowa singielka "Hotelu Paradise". Okazuje się, że ta szybko dostała możliwość, aby porządnie namieszać - wszystko przez immunitet, który zdobyła tuż przed Rajskim Rozdaniem. Ten wzbudził wielki niepokój w przypadku Luizy i Bartka, którzy przewidywali, że nowa uczestniczka uniemożliwi im połączenie się w parę i tym samym Luiza będzie się musiała pożegnać z rajskim hotelem.

Oliwy do ognia dodał fakt, że w czasie Rajskiej Wyroczni Luiza zadała konkretne pytanie:

Twierdząca odpowiedź wyprowadziła ją z równowagi, ta więc nie ukrywała swojej złości, którą pokazała przed resztą uczestników: