W finale "Hotelu Paradise 5" to uczestnicy decydowali, która z par powinna stanąć na ścieżce lojalności - do wyboru mieli Grzegorza i Laurę oraz Wiktorię i Sevaga. Większość wybrała Wiki i Sevcia, jednak jeden z głosów szczególnie zasmucił Wiktorię - chodzi o Kubę. Czy ma do niego żal?

Wiki ma żal do Kuby za finał "Hotelu Paradise"?

Kuba w finale "Hotelu Paradise 5" stanął za Grzegorzem i Laurą, choć to Wiktoria była jego najlepszą przyjaciółką w show. Dlaczego tak zrobił? Jak tłumaczył, chodziło o Laurę z "Hotelu Paradise" - chciał, by dziewczyna zdobyła nagrodę pieniężną na odbudowę swojego rodzinnego domu, który spłonął. Co na to Wiktoria? Zanim nie usłyszała jego argumentu, miała żal do Kuby:

Byłam w stu procentach pewna, że stanie za nami. Trochę mnie to zaszokowało, argumentował tak, że chciał pomóc Laurze w odbudowie spalonego domu, ale kiedy stałam tam, nie znałam tej argumentacji, było to niezłym szokiem, czułam smutek - mówi nam Wiktoria.

