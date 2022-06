Basia Pędlowska, zwyciężczyni trzeciej edycji "Hotelu Paradise", poinformowała obserwatorów o zniknięciu z Instagrama. Uczestniczka show chce zrobić sobie przerwę od social media, za co przeprasza fanów. W komentarzach burza, a część internautów dopytuje ją o Krzysztofa... Czy to koniec ich związku?!

W "Hotelu Paradise" Basia zyskała ogromną sympatię widzów, co od razu przełożyło się na jej zasięgi na Instagramie. Dziś Pędlowską obserwuje tam niemal ćwierć miliona internautów. Ogromna część uczestników "Hotelu Paradise" korzysta z popularności, jaką daje im program, ale nie Basia! Ta właśnie poinformowała fanów, że chce zniknąć z sieci:

Muszę Wam to napisać, bo długo się nie odzywałam, ale chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną przez cały czas. Przy wzlotach i upadkach, w czasie gdy byłam najszczęśliwsza jak i gdy byłam totalnie zdołowana. Dziękuje za każde słowa wsparcia jak i czasem słowa, które niekoniecznie były miłe ale otwierały oczy na pewne rzeczy. Cieszę się, ze miałam możliwość czasem komuś pomóc czy chociażby przekazać uśmiech, żeby kogoś dzień był lepszy. Ściskam Was wszystkich, którzy ze mną byli bez względu na wszystko, bo to znaczy dla mnie bardzo dużo. Chciałabym przekazać Wam, że znikam z social mediów niedługo. Taki jest mój wybór. Ostatnimi czasy nie było mnie tu praktycznie wgl, zaniedbałam Was pod tym względem, ale mam nadzieje, że mi to wybaczycie 🌸 Może i nie byłam zawsze super, ale nigdy nikogo nie udawałam i z tego jestem dumna, patrząc na to wszystko co dzieje się dookoła i na to jak ludzie się traktują. Pozdrawiam Was, życzę wszystkiego co najlepsze i dbajcie o siebie ❤️ - napisała Basia.