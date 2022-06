"Hotel Paradise 5": Eliza komentuje atak na Laurę! "Popełniam błędy"

Uczestnicy "Hotelu Paradise" długo wyczekiwali ostatniej "Pandory", w której mogli wylać skrywany głęboko żal do jednej z finałowych par. Eliza i Jay byli wściekli za to, że zostali wyrzuceni z show tuż przed finałem. Oboje atakowali na zmianę Laurę i Grzegorza za ich wybór. Wszyscy byli w szoku, kiedy Eliza zaatakowała Laurę sugerując, że uczestniczka potrzebuje wygranej na odbudowanie spalonego domu. Teraz tłumaczy swoje zachowanie. Zobaczcie co napisała!

"Hotel Paradise 5": Eliza tłumaczy swój atak na Laurę

Takich emocji w "Hotelu Paradise" nie było do tej pory. W programie zostały już tylko dwie finałowe pary. Na ścieżce lojalności staną Laura i Grzegorz lub Wiktoria i Sevag. To uczestnicy zdecydują, która para zasłużyła na wygraną. W finale "Hotelu Paradise" na pewno nie zobaczymy Oliwii i Kuby, którzy miażdżącą przewagą głosów odpadli z programu tuż przed finałem. Największym zaskoczeniem jednak była decyzja Laury i Grzegorza, którzy zdecydowali, że Eliza i Jay muszą opuścić "Hotel Paradise". Ostatnia "Pandora" z udziałem wszystkich uczestników pokazała jak bardzo źli za wyrzucenie z programu są. Jay głośno zarzucił Laurze i Grzegorzowi, że zależy im tylko na wygranej, jednak to co zrobiła Eliza sprawiło, że nawet pozostali uczestnicy chcieli przerwać ten dialog.

Eliza zasugerowała, że Laura przyszła do"Hotelu Paradise" by wygrać potrzebne jej rodzinie pieniądze. Na chwilę przed wyjazdem do Panamy dom Laury doszczętnie spłonął. Uczestniczka wielokrotnie wspominała o tragedii jaka ją spotkała innym mieszkańcom "Hotelu Paradise". Wypomnienie tego w takiej chwili nie było najlepszym pomysłem, za co teraz Eliza, tłumaczy się na Instagramie.

Zanim postawiłam nogę w hotelu już byłam negatywnie przedstawiona, nawet na randce. Tak było przez cały mój pobyt w hotelu. Teraz Pandora. Pewnie już dużo z was zauważyło, że święta nie jestem popełniam błędy i biorę za nie odpowiedzialność dlatego od razu przeprosiłam za te słowa Laurę i żałuję, że się tak do niej zwróciłam. Teraz pytanie czemu to już nie zostało pokazane w telewizji? Myślę, że odpowiedź każdy zna (afera z bambusem oczywiście też przypadkowo została tak pocięta).

Zobacz także: "Hotel Paradise": Kasper miażdży Kubę na Pandorze: "Twoja relacja z Oliwią jest do du*y" [SPOILER]

Instagram/eliza_hotelparadise5_official

Eliza wytłumaczyła swoje zachowanie wobec Laury. Kontrowersyjna uczestniczka uważa, że została źle przedstawiona w "Hotelu Paradise". Do emisji odcinka trafia tylko część nagranego materiału. Rzeczywistość hotelowa może różnić się od tej przedstawionej w telewizji. Eliza zapewniła, że przeprosiła Laurę po "Pandorze".

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Laura o wyrzuceniu Elizy i Jay'a z show. "Zrobiliśmy sobie więcej wrogów"

Mat. prasowe Hotel Paradise

Eliza i Jay tworzyli najsilniejszą parą w "Hotelu Paradise". W chwili, kiedy Laura i Grzegorz wyrzucili ich z programu poczuli, że finaliści wyeliminowali w ten sposób największą konkurencję. Eliza i Jay dzięki swojej pozycji w programie i uczuciu, które między nimi się narodziło mieli duże szanse na wygraną w "Hotelu Paradise". Program bywa jednak nieprzewidywalny szczególnie przed finałem a Eliza i Jay po prostu dobrze się o tym przekonali.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Oliwia i Kuba są parą? Wymowne słowa uczestniczki