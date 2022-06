"Hotel Paradise 3": Krzysztof atakuje zapłakaną Basię po rozstaniu: "Żałosne relacje"

Basia i Krzysiek z " Hotelu Paradise " to zdecydowanie największe zaskoczenie po finale 3. edycji show. Dziś nie widzą poza sobą świata, a jeszcze w programie nawet przez chwilę nie pomyśleliby, że mogłoby ich połączyć coś więcej. Niedawno oficjalnie potwierdzili, że są parą: Miłość to nie tylko czułości. Miłość to troska, to skarb, miłość to przede wszystkim przyjaźń… I od takiej przyjaźni rozpoczęliśmy z @basia.pedlowska_hotelparadise3 naszą wspólną, piękną przygodę ♥️ - pisał o Basi Krzysztof. Teraz pokazali kolejne wspólne zdjęcia. Tym razem naturalnie i z domowego zacisza. Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Bibi o związku Basi i Krzyśka! "Losy są przewrotne..." Nie kibicuje im? Krzysiek pokazał romantyczne zdjęcia z Basią Jako pierwsza o relacji Basi i Krzyśka z "Hotelu Paradise" poinformowała Bibi. Sami zainteresowani przez pierwszych kilka dni po głośnym wywiadzie koleżanki, nie zabierali głosu w sprawie. W końcu na ich profilach pojawiły się r omantyczne wpisy z miłosnymi wyznaniami, do których dodane były zdjęcia i nagranie z romantycznej sesji! Dla wielu widzów informacja o związku Krzysztofa i Basi była szokiem. Jeszcze do niedawna wierzyli w jej miłość z Krystianem. Radość, że "Hotel Paradise" wygrali zakochani nie trwała jednak długo. Krystian udzielił wywiadu, w którym poinformował, że związek z Basią to już przeszłość. Po powrocie do Polski spędzili ze sobą dwa tygodnie kwarantanny i ten czas pokazał im, że zupełnie czego innego oczekują od związku. Para rozstała się w przyjaźni, a Krystian przyznał, że nie ma żalu i mocno kibicuje Basi w nowej relacji z Krzyśkiem. Krystian z perspektywy czasu przyznał, że rozstanie z Basią było dobrym krokiem,...