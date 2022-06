"Hotel Paradise 5": Kuba przez cały czas udawał w programie? Oliwia zdradziła prawdę!

Oliwia i Kuba o mały włos nie pojawili się w finale 5. edycji "Hotelu Paradise". Pozostali uczestnicy nie uwierzyli w prawdziwość ich uczucia i tym samym para w półfinale straciła możliwość na wygraną. Co więcej, szczególnie na końcowym etapie gry, gdzie na dobre zaczęła się rywalizacja między uczestnikami, niemal każdy zarzucał Kubie, że jest graczem, a jego słowa nie są do końca szczere. Dziś Oliwia twierdzi, że uczestnik jest zupełnie inny niż w programie. Czy to oznacza, że Kuba cały czas udawał?

"Hotel Paradise 5": Oliwia wyznaje, że Kuba jest inny niż w programie

Kuba wkroczył do "Hotelu Paradise" z masą pozytywnej energii. Jego zachowanie w programie nie wskazywało, że uczestnik zamierza szukać relacji na stałe. Już pierwszej nocy w "Hotelu Paradise" Kuba całował się z Mariką, czym wywołał pierwsze kontrowersje w programie. Kolejne pojawiły się, gdy do programu wkroczyła Oliwia, która od razu zawróciła w głowie uczestnikowi. Relacja z piękną blondynką szła na prawdę dobrze do czasu pojawienia się Dominiki, która odbiła uczestniczce Kubę. I choć między Oliwią i Kubą doszło do małej sprzeczki w "Hotelu Paradise", to właśnie do niej ostatecznie wrócił Kuba. Co więcej, para pomimo obecności kamer postanowiła pójść na całość i od tamtej pory ich relacja na nowo zaczęła się rozwijać.

Ku zdziwieniu wszystkich Oliwia i Kuba nadal są w szczęśliwym związku po "Hotelu Paradise". Teraz, kiedy para musi odnaleźć się w rzeczywistości bez kamer, dociekliwi fani pytają Oliwię

- Czy Kuba jest inny teraz niż w hotelu?

Mat. prasowe Hotel Paradise

Odpowiedź Oliwii mogła zaskoczyć fanów. Uczestniczka "Hotelu Paradise" wyznała, że Kuba zachowuje się inaczej niż w programie.

10- 0 razy bardziej inny - wyznała z przekonaniem.

Oliwia zdradziła również, że zachowanie Kuby w "Hotelu Paradise" zaskoczyło nawet jego najbliższych.

- Nawet jego rodzina mówi, że to nie był "ich" Kuba, to co pokazywał w programie - napisała na Instagramie.

Instagram/oliwia_hotelparadise5official

Pomimo iż od wielkiego finału "Hotelu Paradise" minęło już wiele tygodni, fani produkcji wciąż zadają sobie pytanie jednak, czy relacja pomiędzy Kubą, a jego byłą hotelową partnerką - Dominiką - była jedynie ową grą, czy też prawdziwym uczuciem. Uczestnik zdradził prawdę

"Hotel Paradise 5": Kuba szczerze o relacji z Dominiką

Miłosny trójkąt z Kubą w roli głównej wywołał w programie największe kontrowersje. Szczególnie, kiedy pierwszej nocy po odejściu Dominiki z "Hotelu Paradise", Kuba i Oliwia uprawiali seks w łazience. Kilka dni później uczestniczka wróciła do programu z nadzieją na kontynuację relacji z Kubą. Ten nie był do końca pewny, którą uczestniczkę wybrać. Ostatecznie postawił na Oliwię, z którą obecnie jest w szczęśliwym związku. W rozmowie dla "dziendobry.tvn.pl" Kuba powiedział co tak na prawdę czuł do Dominiki w "Hotelu Paradise" i dlaczego to właśnie z nią wszedł w relację zanim na dobre sparował się z Oliwią.

- Dominika cały czas gdzieś się pojawiała, jest kontaktową osobą. Nasz kontakt się polepszał, taki koleżeński, ziomalski i to tak naprawdę zadecydowało, że stwierdziłem, że pośmieszkuję sobie z nią, bo mamy dobry kontakt. Z perspektywy takiej programowej zdecydowałem, że wybiorę Dominikę - zaczął Kuba.

Screen/Player.pl

Kuba, który kilkukrotnie wspominał w "Hotelu Paradise", że lubi mieć własną przestrzeń w związku i nie szuka poważnej relacji w programie, zdziwił się zachowaniem Dominiki, która zabiegała o jego atencję.

- Trochę mnie zaskoczyła sytuacja, że kobieta mówi, że tylko ja i ona nastawia się totalnie tylko na mnie - dodał.

W tej kwestii Oliwia okazała się przeciwieństwem Dominiki. W tej samej rozmowie przyznała, że doskonale wiedziała co ma robić, by poruszyć serce Kuby.

- A ja mówiłam jeszcze Kubie, że nie będę za nim latać. Ja wiedziałam, że on tego oczekuje od dziewczyny, żeby ona za nim latała - wyznała w rozmowie z "dzieńdobry.tvn.pl"

Mat. prasowe Hotel Paradise

Ostatecznie to właśnie Oliwia jest w szczęśliwej relacji z Kubą. Oboje postawili na naturalność i spontaniczność, co w ich przypadku okazało się sukcesem. Pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie, które nurtuje fanów od dawna. Czy Kuba przez cały czas udawał swoje uczucia w "Hotelu Paradise"? Czy może postawił na spontaniczną grę i zabawę, która finalnie przyniosła mu prawdziwą miłość? To wie tylko on.

