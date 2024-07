Eliza i Jay w "Hotelu Paradise 5" byli jedną z par typowanych do zwycięstwa, jednak w ostatniej konkurencji przed wielkim finałem odpadli z programu. Choć w miłosnym hicie TVN7 budzili ogromne emocje, widzowie ich uwielbiali. Po finale "Hotelu Paradise 5", który wygrali Wiktoria i Sevag, pojawiło się pytanie czy Eliza i Jay są parą po programie. Uczestnicy 5. edycji w rozmowie z Party.pl zdradzili, jaka jest prawda.

Eliza i Jay z "Hotel Paradise 5" są razem? Zdradzili, jaka jest prawda

Finał 5. sezonu rajskiego hotelu przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji - "Hotel Paradise 5" zwyciężyli Wiktoria i Sevag z "Hotelu Paradise". Para zdecydowała się podzielić wygraną po połowie, a Sevag już wie, co zrobi z wygraną. Tymczasem widzowie pytają co z Elizą i Jayem? To właśnie oni od dłuższego czasu byli uważani za faworytów i mimo wielu wzlotów i upadków nie bali się okazywać sobie uczuć w programie. Niewinne pocałunki, czułości i wymowne gesty Elizy i Jay'a z "Hotelu Paradise" sprawiały, że jeszcze bardziej podkręcali emocje wokół swojej relacji.

Po finale 5. edycji "Hotelu Paradise" Eliza i Jay zostali zapytani wprost przez reporterkę Party.pl - czy są parą. Eliza i Jay potwierdzili, że są razem po programie i zdradzili nawet, że po powrocie z Panamy zamieszkali razem z rodzicami uczestniczki w jej rodzinnym domu.

Jay przyleciał do mnie jakieś dwa tygodnie po zakończeniu programu więc tak naprawdę trzy miesiące razem mieszkamy- powiedziała nam Eliza.

Koniecznie obejrzyjcie całe nagranie! Co jeszcze zdradzili Eliza i Jay na temat swojej relacji po finale "Hotelu Paradise"?

Z uczestnikami "Hotelu Paradise" rozmawialiśmy w przestrzeni Beauty Hall w Elektrowni Powiśle.

